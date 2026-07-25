مصر تؤكد ضرورة وقف التصعيد في المنطقة ‏وحماية الملاحة الإقليمية‎ ‎

القاهرة-سانا
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه العُماني بدر بن حمد البوسعيدي والإيراني عباس عراقجي، ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتصعيدية في المنطقة، مشدداً على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوتر.
ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على موقعها الرسمي، شدّد عبد العاطي على أولوية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر بوصفها ركناً أساسياً للأمن والاستقرار الإقليمي، ولضمان سلامة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
كما أكد الوزير المصري رفض بلاده لأي إجراءات قد تهدد أمن الممرات البحرية أو تعرّضها للمخاطر، مشيراً إلى أن حماية هذه الممرات تمثل ضرورة لصون مصالح دول المنطقة والاقتصاد العالمي.
وتصاعدت التوترات مؤخراً في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية مع تجدد الضربات بين واشنطن وطهران وتهديدات ميليشيا الحوثي في اليمن للملاحة البحرية في مضيق باب المندب، وذلك بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الـ 8 من تموز الجاري، انتهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، عقب استهداف طهران سفناً تجارية في مضيق هرمز.