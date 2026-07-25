مصر تؤكد ضرورة وقف التصعيد في المنطقة ‏وحماية الملاحة الإقليمية‎ ‎

القاهرة-سانا‏

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم ‏السبت، خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه العُماني ‏بدر بن حمد البوسعيدي والإيراني عباس عراقجي، ‏ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال ‏العسكرية والتصعيدية في المنطقة، مشدداً على أهمية ‏تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوتر‎.‎

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على ‏موقعها الرسمي، شدّد عبد العاطي على أولوية ‏الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر ‏الأحمر بوصفها ركناً أساسياً للأمن والاستقرار ‏الإقليمي، ولضمان سلامة التجارة الدولية وسلاسل ‏الإمداد العالمية‎.‎

كما أكد الوزير المصري رفض بلاده لأي إجراءات ‏قد تهدد أمن الممرات البحرية أو تعرّضها للمخاطر، ‏مشيراً إلى أن حماية هذه الممرات تمثل ضرورة ‏لصون مصالح دول المنطقة والاقتصاد العالمي‎.‎

وتصاعدت التوترات مؤخراً في إطار الحرب ‏الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية مع تجدد الضربات ‏بين واشنطن وطهران وتهديدات ميليشيا الحوثي في ‏اليمن للملاحة البحرية في مضيق باب المندب، وذلك ‏بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في ‏الـ 8 من تموز الجاري، انتهاء العمل باتفاق وقف ‏إطلاق النار مع إيران، ‏عقب استهداف طهران سفناً ‏تجارية في مضيق هرمز.‏