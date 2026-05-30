الصحة اللبنانية: مقتل 3371 شخصاً بالقصف الإسرائيلي منذ الـ 2 من آذار

بيروت-سانا
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الغارات ‏الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3371 قتيلاً.‏

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في بيان: إن عدد ‏الجرحى ارتفع أيضاً إلى 10129 شخصاً.‏

وشهد جنوب لبنان والبقاع الغربي، في وقت سابق اليوم، تصعيداً عسكرياً واسعاً تمثل بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف نفذها الجيش الإسرائيلي، وطالت عدداً من البلدات والمناطق السكنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات وأضرار مادية كبيرة.

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي والساري حتى ‏الـ 17 من الشهر الجاري، يقصف الجيش الإسرائيلي يومياً مواقع في لبنان، ‏ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما يفجر منازل في عشرات القرى.‏

