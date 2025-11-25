ارتقاء فلسطيني واعتقال 49 في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

ارتقى فلسطيني وأصيب آخر واعتقل 49 آخرون اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى ارتقاء شاب وإصابة آخر.

كما داهم جنود الاحتلال أحياء في مدينة رام الله، ومخيمات عقبة جبر وعين السلطان في أريحا وعايدة والعزة في بيت لحم، وبلدتي مركة في جنين وعزون في قلقيلية، وقرية مادما في نابلس، واعتقلوا 49 فلسطينياً.

واقتحمت قوات الاحتلال مدارس ومنازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واحتجزت عشرات الفلسطينيين لساعات، ونكلت بهم في ظل أجواء ماطرة وباردة جداً.

من جهة أخرى اقتحم مستوطنون إسرائيليون منزلاً في بلدة سلواد شمال شرق رام الله وخربوا محتوياته، فيما أحرقوا بيتاً بلاستيكياً في بلدة مخماس شمال القدس المحتلة.

وتشهد بلدات رام الله والبيرة، والمناطق المحيطة بالقدس في الضفة الغربية تصاعداً خطيراً في اعتداءات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة، شملت اقتحام منازل، وإحراق حقول ومركبات، والاعتداء على الأهالي تحت حماية قوات الاحتلال، في إطار محاولات توسيع البؤر الاستيطانية.

