قطر تؤكد أن الاعتراف بالنكبة أساس لا غنى عنه لأي حل للقضية الفلسطينية

نيويورك-سانا

أكدت قطر اليوم الإثنين أن الاعتراف بنكبة فلسطين يمثل أساساً لا غنى عنه لأي حل سلمي عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أوضحت في بيان ألقته أمام الاجتماع الخاص للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة إحياء الذكرى الـ 78 للنكبة في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، أهمية اعتماد قرار الجمعية العامة رقم 79/82، مشيرة إلى اعتزاز بلادها بكونها من الدول الراعية لهذا القرار.

وجددت آل ثاني مواقف بلادها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن أطفال فلسطين هم ضحايا نكبة مستمرة لا يمكن للمجتمع الدولي تجاهل معاناتهم، ومجددة في الوقت ذاته إدانة قطر للقرارات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، ومحاولات سلطات الاحتلال إعادة تصنيف الأراضي الفلسطينية بما يسمى “أراضي دولة”، وتسريع النشاط الاستيطاني، والتشريعات العنصرية، فضلاً عن تقييد حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة.

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، شددت المندوبة القطرية على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملاً، وفتح المعابر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام ودون عوائق، مؤكدة التزام بلادها الكامل بجهود الوساطة المستمرة منذ اليوم الأول وحتى توقيع اتفاق شرم الشيخ، وضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2803.

وأعادت آل ثاني التأكيد على موقف بلادها المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال والاستيطان، وضمان حق العودة للاجئين وفقاً للقانون الدولي، معلنة استمرار دعم قطر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” سياسياً ودبلوماسياً ومالياً لتنفيذ ولايتها.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد الجمعة الماضي أن قضية فلسطين ستبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها، مشدداً على أن الأمن والسلم الدوليين لن يتحققا دون نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.