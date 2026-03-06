ترامب: استسلام إيران غير المشروط وحده ينهي الحرب

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أن “الاستسلام غير المشروط” لإيران هو الأمر الوحيد الذي من شأنه إنهاء الحرب.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله على منصته “تروث سوشال”: “لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا بالاستسلام غير المشروط”، مضيفاً: إنه يعتزم “جعل إيران عظيمة مرة أخرى” واعداً بالمساعدة في إعادة بناء اقتصاد هذا البلد إذا امتثلت طهران لشروطه وسمت قيادة جديدة.

وأوضح ترامب أنه في حال استسلام إيران ستعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على إنقاذها “من حافة الانهيار، وجعلها أقوى اقتصادياً وأكثر ازدهاراً من أي وقت مضى”، لافتاً إلى أن ذلك سيتطلب تنصيب “قائد عظيم ومقبول”.

وكان ترامب أعلن أمس الخميس، أن إدارته ستسعى لممارسة نفوذ واسع في رسم المستقبل السياسي لإيران، وتأدية دور في اختيار الزعيم القادم للبلاد لضمان مرحلة ما بعد الحرب، وقال: إن هدف واشنطن العمل مع “الشعب والنظام” لضمان وصول قيادة تعمل على بناء إيران “دون أسلحة نووية”.