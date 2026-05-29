وزير الخزانة الأمريكي: سنمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابط الطائرات

واشنطن-سانا

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الخميس، أن الحكومة الأمريكية ستمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابط الطائرات، كواحد من إجراءات أخرى ستتخذها.

وكتب بيسنت على منصة “إكس”، أن واشنطن وفي إطار تصعيد ضغوطها على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، ستمنع وصول شركتي الطيران الإيرانيتين إلى مهابط الطائرات، وستحول أيضاً دون تزودهما بالوقود وبيع تذاكر السفر.

واستثنى بيسنت من القرارات العقابية الأمريكية، الرحلات الإيرانية الجوية لأسباب دينية، وقال: ستُسمح رحلات الإيرانيين الذين يرغبون في أداء فريضة الحج والعمرة إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وكذلك الرحلات لأسباب إنسانية مشروعة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي: “وحده التوصل إلى نتيجة مُرضية في المفاوضات يمكن أن ينهي هذه الدوامة”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء، فرض عقوبات على وكالة جديدة استحدثتها طهران لتقاضي رسوم عبور مضيق هرمز.