البحرين تعترض وتدمر 188 صاروخاً و466 مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الأحد، اعتراض وتدمير 188 صاروخاً و466 طائرة مسيرة، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” عن القيادة العامة قولها في بيان: “إن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين”.

ودعت القيادة العامة، المواطنين إلى التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، مؤكدة أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات.

وكانت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في البحرين أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تعرض عدد من وحداتها التشغيلية، لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية، أسفر عن اندلاع حريق في تلك الوحدات.