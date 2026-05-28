الطاقة الأمريكية: انخفاض المخزونات الأمريكية من النفط الخام ومشتقاته

واشنطن-سانا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس أن المخزونات الأمريكية من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الطلب، في وقت قفزت فيه أسعار النفط العالمية بنسبة تجاوزت 3 بالمئة إثر تجدد التوترات في منطقة مضيق هرمز.

ونقلت وكالة رويترز عن الطاقة الأمريكية قولها: “إن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 3.3 ملايين برميل لتصل إلى 441.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من أيار الجاري”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع بمقدار 652 ألف برميل يومياً، في حين سجلت معدلات تشغيل المصافي تراجعاً بنسبة 2.9 بالمئة.

وأوضحت بيانات الطاقة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة سجلت انخفاضاً بواقع 2.6 مليون برميل لتستقر عند مستوى 211.6 مليون برميل، كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير- التي تشمل الديزل وزيت التدفئة- بمقدار 2.1 مليون برميل لتصل إلى 100.8 مليون برميل، في حين تراجعت واردات البلاد من النفط الخام بمعدل 128 ألف برميل يومياً.

