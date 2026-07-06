ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73.098 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 وحتى اليوم إلى 73.098 قتيلاً و173.571 جريحاً.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: إنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5 قتلى و7 إصابات، موضحة أنّ إجمالي عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1.072 قتيل والإصابات إلى 3.463، فيما جرى انتشال 799 جثماناً.

وبينت المصادر الطبية أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وكان أربعة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي اليوم الإثنين استهدف مدينتي غزة وخان يونس في قطاع غزة.