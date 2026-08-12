أسيلسان التركية تطور منظومتين لمواجهة تهديدات الغواصات

thumbs b c c795a74e6166308260327a95c1938a5b أسيلسان التركية تطور منظومتين لمواجهة تهديدات الغواصات

أنقرة-سانا

طورت شركة “أسيلسان” التركية للصناعات الدفاعية منظومتين جديدتين تتيحان للطائرات المسيرة رصد التهديدات الصادرة عن الغواصات والتعامل معها، في إطار تعزيز قدرات الحرب المضادة للغواصات.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء نقلته “الأناضول”: إن منظومتي “أسلبوي بي” (ASELBUOY P) و”أسلبوي بود” (ASELBUOY POD) توفران حلاً متكاملاً للعمليات المضادة للغواصات، إذ تجمعان بين رصد التهديدات تحت الماء وإطلاق العوامات الصوتية من المنصات الجوية.

وأوضحت أن “أسلبوي بي” عبارة عن عوامات صوتية مزودة بمستشعرات دقيقة تتيح الرصد السلبي للبيئة الصوتية تحت الماء واكتشاف الغواصات، ثم نقل البيانات إلى المنصات الجوية والسطحية عبر نظام اتصالات مدمج، فيما صممت منظومة “أسلبوي بود” لإطلاق العوامات الصوتية من الطائرات المسيرة بصورة آمنة ومنضبطة، بما يتيح نشرها في منطقة المهمة وفق متطلباتها العملياتية.

وبحسب الشركة، يتيح استخدام المنظومتين معاً للطائرات المسيرة قدرات متقدمة في استكشاف التهديدات تحت الماء وتعزيز الوعي الصوتي بالعناصر الموجودة في منطقة العمليات.

وتأتي المنظومتان في إطار توجه تركيا إلى توسيع استخدام الطائرات المسيرة في مهام الاستطلاع والحرب المضادة للغواصات وتعزيز قدراتها في المجال البحري.

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