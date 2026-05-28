‏7‌‎ ‎قتلى فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية وسط غزة

غزة-سانا
قتل 7 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون، أمس الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وسط مدينة غزة.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت 7 قتلى و18 إصابة إلى مستشفيي الشفاء والهلال إثر قصف طائرة حربية للاحتلال منزلاً في محيط برج الإسراء وسط غزة.
اعتداءات في الضفة الغربية
وفي الضفة الغربية، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على شاب بالضرب خلال اقتحامها منطقة زواتا غرب نابلس، ما أدى إلى إصابته برضوض، وفق ما أفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس أحمد جبريل.
وقال جبريل: إن الطواقم تعاملت أيضاً مع حالتي ألم في الصدر لسيدتين، خلال اقتحام قوات الاحتلال إحدى العمارات السكنية في المنطقة ذاتها، بعدما حاصرتها ثم اقتحمتها وأخلتها بالكامل.
وفي جنوب نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرية عورتا بعدة آليات عسكرية وسط إطلاق قنابل الغاز السام والصوت، والرصاص الحي ما أدّى إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي.
يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حذر في وقت سابق اليوم من وقوع عمليات قتل في قطاع غزة قد ترقى إلى جرائم حرب، رداً على تزايد أعداد الفلسطينيين الذين قُتلوا قرب خط الهدنة “الخط الأصفر” في القطاع.