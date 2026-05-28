‏7‌‎ ‎قتلى فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية وسط غزة

غزة-سانا‏

قتل 7 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون، أمس الأربعاء، جراء قصف الاحتلال ‏الإسرائيلي منزلاً وسط مدينة غزة‎.‎

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن طواقم الإسعاف التابعة لجمعية ‏الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت 7 قتلى و18 إصابة إلى مستشفيي الشفاء ‏والهلال إثر قصف طائرة حربية للاحتلال منزلاً في محيط برج الإسراء ‏وسط غزة‎.‎

اعتداءات في الضفة الغربية ‏

وفي الضفة الغربية، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على شاب بالضرب ‏خلال اقتحامها منطقة زواتا غرب نابلس، ما أدى إلى إصابته برضوض، ‏وفق ما أفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر ‏الفلسطيني بنابلس أحمد جبريل‎.‎

وقال جبريل: إن الطواقم تعاملت أيضاً مع حالتي ألم في الصدر لسيدتين، ‏خلال اقتحام قوات الاحتلال إحدى العمارات السكنية في المنطقة ذاتها، بعدما ‏حاصرتها ثم اقتحمتها وأخلتها بالكامل‎.‎

وفي جنوب نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرية عورتا بعدة آليات عسكرية وسط إطلاق قنابل الغاز السام والصوت، والرصاص الحي ما أدّى ‏إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي‎.‎

يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حذر في وقت سابق اليوم ‏من وقوع عمليات قتل في قطاع غزة قد ترقى إلى جرائم ‏حرب، رداً على ‏تزايد أعداد ‏الفلسطينيين الذين قُتلوا قرب خط الهدنة “الخط الأصفر” في ‏القطاع‎.‎