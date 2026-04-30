ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72601 قتيل

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023، إلى 72601 قتيل و172419 مصاباً.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر صحية قولها: إنّ مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية قتيلين وثماني إصابات.

وأشارت إلى أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 824 قتيلاً، وإجمالي الإصابات إلى 2,316 جريحاً، مشيرةً إلى أنّه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

ويواجه قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في تشرين الأول 2023 انهياراً واسعاً في منظومته الصحية، بعد تدمير مئات المرافق الطبية، وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة، ونقص الأدوية، إضافة للقيود المفروضة على دخول المساعدات ومنع وصول الإمدادات الطبية.