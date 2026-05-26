كوريا الجنوبية تعتزم إطلاق غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية

سيئول-سانا

أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو بيك اليوم الثلاثاء أن بلاده تعتزم تطوير غواصات هجومية محلية الصنع تعمل بالطاقة النووية، وتزود باليورانيوم منخفض التخصيب.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء عن غيو بيك قوله في اجتماع برئاسة الرئيس لي جيه ميونغ في قاعدة بحرية في مدينة تشانغوون: “إن المشروع، الذي أطلق عليه اسم “جانغ بوغو إن” يهدف إلى تطوير وبناء غواصات تعمل بالوقود النووي في كوريا الجنوبية، بهدف إدخالها في الخدمة التشغيلية بعد نحو 14 عاماً.

وأعلن غو بيك عن خارطة الطريق لبرنامج الغواصات الذي طال انتظاره في البلاد، في الوقت الذي تسعى فيه سيئول إلى تسريع وتيرة جهودها لتنفيذ المشروع بعد حصولها على موافقة الولايات المتحدة خلال قمة بين رئيسي البلدين في تشرين الأول الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في آخر تشرين الأول الماضي أنه منح كوريا الجنوبية الموافقة على بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، وذلك في أحواض بناء السفن بمدينة فيلادلفيا الأمريكية.