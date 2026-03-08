قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة أطفال بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أربعة أطفال أثناء رعيهم الأغنام بالقرب من تل الأحمر الغربي، في ريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أطفال من قرية العشة، وطفلاً من قرية الأصبح، بريف القنيطرة الجنوبي، واقتادتهم إلى موقع عسكري لها دون معرفة الأسباب.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الخميس الماضي، طفلين من أهالي قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي أثناء رعيهما الأغنام.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارس