ملك البحرين والرئيس الروسي يشددان على أهمية حفظ السلم الإقليمي وحماية الملاحة

المنامة-سانا

أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي اليوم الإثنين، على العمل معاً من أجل استتباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها تطور الأحداث في المنطقة، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتأثيراتها على حرية الملاحة الدولية، وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.

كما بحث الجانبان مسار العلاقات الثنائية، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل دعمه وتنميته في كل المجالات التي تعزز مصالحهما المشتركة.

وكان ملك البحرين بحث في الخامس من أيار الجاري مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بما في ذلك التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، إلى جانب مستجدات الحرب الروسية-الأوكرانية.