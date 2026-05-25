مقتل 5 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت قضاء النبطية جنوب لبنان

بيروت-سانا
قُتل 5 أشخاص، وأُصيب آخر جراء غارات إسرائيلية استهدفت قضاء النبطية جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مسيّرات إسرائيلية نفّذت، صباح اليوم الإثنين، ثلاث غارات استهدفت سيارة على أوتوستراد كفررمان – الجرمق، وسيارة على طريق الجرمق – الخردلي، ودراجة نارية على أوتوستراد كفررمان – الجرمق قرب فندق يوزرسيف، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
وفي السياق، قُتل شخصان وأُصيب آخر، إثر استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً في بلدة صير الغربية بغارة دمّرته كلياً.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأحد، أن حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، منذ الثاني من آذار الماضي، ارتفعت إلى3151 قتيلاً و9571 جريحاً.