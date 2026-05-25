مقتل 5 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت قضاء النبطية جنوب لبنان

بيروت-سانا‏

قُتل 5 أشخاص، وأُصيب آخر جراء غارات إسرائيلية استهدفت قضاء النبطية جنوب لبنان‎.‎

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مسيّرات إسرائيلية نفّذت، صباح اليوم الإثنين، ثلاث غارات استهدفت سيارة ‏على أوتوستراد كفررمان – الجرمق، وسيارة على طريق الجرمق – الخردلي، ودراجة نارية على أوتوستراد كفررمان – ‏الجرمق قرب فندق يوزرسيف، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص‎.‎

وفي السياق، قُتل شخصان وأُصيب آخر، إثر استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً في بلدة صير الغربية بغارة دمّرته ‏كلياً‎.‎

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأحد، أن حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، منذ الثاني من آذار ‏الماضي، ارتفعت إلى3151 قتيلاً و9571 جريحاً‎.‎