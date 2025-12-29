مصرع 16 شخصاً جراء حريق في دار لرعاية المسنين في أندونيسيا

جاكرتا-سانا

لقي 16 شخصاً مصرعهم، وأصيب 3 آخرون جراء حريق اندلع في دار لرعاية المسنين في جزيرة سولاويزي الأندونيسية مساء أمس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس وكالة الإطفاء والإنقاذ المحلية في الجزيرة جيمي روتينسولو إفادته بأن “هناك 16 وفاة، فيما أصيب ثلاثة أشخاص بحروق”، مشيراً إلى أن الحريق أخمد بعد نحو ساعة من وقوعه.

وتابع المسؤول: إنه عُثر على العديد من جثث الضحايا داخل غرفهم، مضيفاً: إن العديد من النزلاء المسنين كانوا على الأرجح يستريحون في غرفهم مساءً عندما اندلع الحريق.

وتمكّنت السلطات الأندونيسية من إجلاء 12 شخصاً غير مصابين بأذى، ونقلهم إلى مستشفى محلي، حسب روتينسولو.

وكان اندلع حريق هائل في مبنى مكون من 7 طوابق في العاصمة الأندونيسية جاكرتا خلال الشهر الحالي، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً على الأقل، كما لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون منتصف تشرين الأول الفائت جرّاء اندلاع حريق في ناقلة نفط كانت تخضع للتصليح، غرب أندونيسيا.