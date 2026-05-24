رئيس نيجيريا يسعى لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الحاكم

أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرت اليوم الأحد، أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو سيسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية وأخيرة مدتها أربع سنوات، وذلك بعد تحقيقه فوزاً ساحقاً على منافسه في الانتخابات التمهيدية للحزب الحاكم.



وذكرت وكالة رويترز أن حزب “مؤتمر كل التقدميين” الحاكم أجرى انتخابات تمهيدية رئاسية أمس السبت، نال فيها الرئيس تينوبو ما يقرب من 11 مليون صوت، مقابل 16 ألفاً و500 صوت فقط لمنافسه ستانلي أوسيفو.



وكان تينوبو حظي بإشادة من المستثمرين الأجانب بعد إطلاقه حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، شملت إلغاء دعم الوقود والكهرباء، وإنهاء ضوابط الصرف الأجنبي، وإصلاح قانون الضرائب.



وتعززت فرص الرئيس النيجيري في الفوز بولاية جديدة، إثر انهيار اتفاق قوى المعارضة على اختيار مرشح موحد لمنافسته في وقت سابق من هذا الشهر.



وكان تينوبو تولى منصبه عام 2023 بعد فوزه على اثنين من المنافسين الرئيسيين اللذين طعنا في نتائج الانتخابات أمام القضاء دون جدوى.