ارتفاع شعبية الحزب الحاكم في إسبانيا بسبب مناهضته للحرب في الشرق الأوسط

مدريد-سانا

أظهر استطلاعان للرأي نشرا اليوم الإثنين، أن” الحزب الاشتراكي” الحاكم في إسبانيا زادت شعبيته بين الناخبين في ظل معارضة زعيمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للحرب في الشرق الأوسط، بينما تراجع التأييد لحزب “فوكس” اليميني المتطرف الذي يؤيد الحرب.

وذكرت رويترز، أن موقف سانشيز الذي جاهر انتقاد الحرب ووصفها بأنها “غير قانونية ومتهورة”، وأغلق المجال الجوي الإسباني أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في القصف ومنعها من استخدام القواعد العسكرية في ⁠جنوب إسبانيا، أدى إلى ارتفاع شعبية الحزب الاشتراكي الذي يقوده إلى 27.7% من 26.4 % الشهر الماضي.

وفي المقابل تراجع التأييد لحزب “فوكس” اليميني المتطرف الذي يؤيد الحرب، فبحسب استطلاع للرأي، تراجعت شعبية حزب فوكس إلى 17.1 % في نيسان الجاري من 18.3 %.

ومع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية، وتباين المواقف منها يقف التحالف بين واشنطن والدول الأوروبية على مفترق طرق، فيما ستحدد التطورات القادمة مسار هذه العلاقات في المستقبل.