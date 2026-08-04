إنقاذ 157 مهاجراً بعد اشتعال قاربهم في بحر المانش

لندن-سانا

أعلنت السلطات البحرية الفرنسية وخفر السواحل البريطاني إنقاذ 157 مهاجراً بعد اشتعال قاربهم خلال محاولتهم عبور بحر المانش.

ونقلت وكالة فرانس برس عن سلطات مقاطعة با دو كاليه الفرنسية قولها: إن النيران اندلعت داخل قارب صغير عند الحدود بين المياه الفرنسية والبريطانية، ما أجبر ركابه على القفز في البحر، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

من جهته، أكد متحدث باسم خفر السواحل البريطاني مشاركة سفن بريطانية وقارب إنقاذ في عمليات الإغاثة عقب اشتعال أحد القوارب، وذلك أثناء وجوده ضمن منطقة البحث والإنقاذ الفرنسية.

وأشارت السلطات البحرية الفرنسية إلى أن متوسط عدد المهاجرين على متن القوارب الصغيرة المستخدمة في عبور بحر المانش ارتفع من 26 شخصاً في عام 2021 إلى نحو 65 شخصاً منذ مطلع العام الجاري، في ظل استمرار السواحل الفرنسية كنقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى بريطانيا.

ولقي أربعة مهاجرين مصرعهم الشهر الماضي خلال محاولات عبور غير نظامية لقناة المانش من شمال فرنسا إلى بريطانيا، وفق ما أعلنت السلطات الفرنسية.