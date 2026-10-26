الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: الحصري يبحث مع السفير السعودي تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الحصري يبحث مع السفير السعودي تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني

photo 1 2026 10 26 18 52 41 الحصري يبحث مع السفير السعودي تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني
الحصري يبحث مع سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا تعزيز العلاقات الثنائية-دمشق-سانا

دمشق-سانا
 
بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا غازي بن رافع العنزي، تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون المشترك في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، وذلك في مبنى الهيئة بدمشق.
 
وذكرت الهيئة، اليوم الإثنين، أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الطيران المدني، وناقشا فرص تطوير الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم حركة النقل الجوي، وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين.
 
حضر اللقاء مدير الاتصال الحكومي والتعاون الدولي في الهيئة رأفت كنو.
 
وكان الحصري بحث في الثامن من الشهر الجاري مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي لدى سوريا سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، وذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبي ميخائيل أونماخت.

photo 2 2026 10 26 18 52 41 1 الحصري يبحث مع السفير السعودي تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني
photo 3 2026 10 26 18 52 41 1 الحصري يبحث مع السفير السعودي تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني
photo 4 2026 10 26 18 52 42 1 الحصري يبحث مع السفير السعودي تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني
تكريم الطلاب المتفوقين في الشهادتين الثانوية والإعدادية بحي بابا عمرو في حمص
مدير معبر نصيب الحدودي يبين الهدف من التعرفة الجمركية الجديدة
دمشق تحتضن ورشة حول الحوكمة والقيادة في تعليم المهن الصحية
عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين في الأردن عبر معبر نصيب الحدودي في درعا
إدارة الاتصال والإعلام في وزارة الدفاع تدعو عناصر تنظيم “قسد” إلى الانشقاق وترك التنظيم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك