الحصري يبحث مع السفير السعودي تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني

دمشق-سانا



بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا غازي بن رافع العنزي، تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون المشترك في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، وذلك في مبنى الهيئة بدمشق.



وذكرت الهيئة، اليوم الإثنين، أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الطيران المدني، وناقشا فرص تطوير الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم حركة النقل الجوي، وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين.



حضر اللقاء مدير الاتصال الحكومي والتعاون الدولي في الهيئة رأفت كنو.



وكان الحصري بحث في الثامن من الشهر الجاري مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي لدى سوريا سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، وذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبي ميخائيل أونماخت.