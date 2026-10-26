مباحثات سورية قطرية في الدوحة لتعزيز العلاقات ‏الاقتصادية والتجارية ‏

الدوحة-سانا ‏

بحث وزير الاقتصاد نضال الشعار مع وزير التجارة ‏والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، ‏سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ‏وتطوير آفاق التعاون المشترك، وذلك خلال لقاء جمعهما على ‏هامش منتدى الاستثمار العالمي 2026، المنعقد في العاصمة ‏القطرية الدوحة. ‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن ‏اللقاء تناول أيضاً أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ‏في البلدين، وتسهيل التواصل بين مجتمعَي الأعمال، والعمل ‏على تهيئة الظروف المناسبة لتطوير الشراكات الاقتصادية ‏والاستثمارية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات ‏التنمية الاقتصادية. ‏

وأوضحت الوزارة أن اللقاء يأتي في إطار الجهود الرامية ‏إلى توطيد العلاقات الاقتصادية السورية القطرية، والبناء ‏على الروابط الأخوية التي تجمع البلدين، وفتح آفاق أوسع ‏للتعاون خلال المرحلة المقبلة وبما يسهم في توسيع حجم ‏التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة. ‏

ويشارك وفد من وزارة الاقتصاد السورية، برئاسة الوزير الشعار في أعمال الدورة التاسعة من منتدى الاستثمار ‏العالمي (‏WIF 2026‌‏)، التي تستضيفها العاصمة القطرية ‏الدوحة خلال الفترة من ال 25 إلى ال 27 من تشرين الأول ‏الجاري، وينظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‌‏(الأونكتاد)، تحت شعار “الاستثمار في المستقبل”. ‏