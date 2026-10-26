مباحثات سورية قطرية في الدوحة لتعزيز العلاقات ‏الاقتصادية والتجارية ‏

الدوحة-سانا
بحث وزير الاقتصاد نضال الشعار مع وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطوير آفاق التعاون المشترك، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش منتدى الاستثمار العالمي 2026، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن اللقاء تناول أيضاً أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، وتسهيل التواصل بين مجتمعَي الأعمال، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن اللقاء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى توطيد العلاقات الاقتصادية السورية القطرية، والبناء على الروابط الأخوية التي تجمع البلدين، وفتح آفاق أوسع للتعاون خلال المرحلة المقبلة وبما يسهم في توسيع حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
ويشارك وفد من وزارة الاقتصاد السورية، برئاسة الوزير الشعار في أعمال الدورة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي (WIF 2026)، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من ال 25 إلى ال 27 من تشرين الأول الجاري، وينظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تحت شعار “الاستثمار في المستقبل”.