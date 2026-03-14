بنغلاديش تعلن مقتل أربعة من مواطنيها جراء الاعتداءات الإيرانية في الخليج

أنقرة-سانا

أعلن وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن مقتل أربعة من مواطني بلاده وإصابة آخرين، نتيجة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول منطقة الخليج.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن الرحمن قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، عقب مباحثاتهما اليوم في أنقرة: “إن الصراع في منطقة الخليج لم يقتصر تأثيره على دول المنطقة، بل امتد ليشمل العديد من دول العالم وشعوبها، وقد لمسنا عواقبه مباشرة بفقدان أربعة من مواطنينا في الغارات الجوية على دول الخليج، إضافة إلى إصابة عدد آخر”.

وأشار الرحمن إلى التداعيات السلبية للاضطرابات في سوق الطاقة والصعوبات التي تواجه النقل البحري، داعياً جميع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات، وإتاحة الفرصة للدبلوماسية لوقف هذا الصراع في أسرع وقت ممكن.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالبنى التحتية، في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.