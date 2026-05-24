الصحة الفلسطينية: نقص حاد بالأدوية يهدد حياة المرضى في غزة ‏

القدس المحتلة-سانا
حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، من تدهور خطير في مخزون الأدوية والمستهلكات الطبية في غزة، وسط نقص متسارع يفاقم الأزمة الصحية، ويهدد حياة آلاف المرضى مع استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الوزارة قولها في بيان: إن نحو 250 مريضاً بالفشل الكلوي مهددون بالحرمان من جلسات الغسيل، نتيجة نفاد محلول Bibag، وهو عنصر أساسي لاستمرار العلاج، ما قد يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية سريعاً.
وأشارت إلى أن 8 أطفال يعانون من الفشل الكلوي سيواجهون توقفاً كاملاً في جلسات الغسيل، بسبب عدم توفر الفلاتر اللازمة، ما يضعهم في دائرة الخطر المباشر.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن نقص حقن الأنسولين يزيد من تعقيد الوضع الصحي لنحو 11 ألف مريض بالسكري في قطاع غزة، في ظل غياب البدائل العلاجية المناسبة.
كما نبهت إلى أن 110 مرضى بالهيموفيليا يعانون من انعدام توفر علاج VACTORما يضاعف من معاناتهم اليومية، ويعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة.
ودعت وزارة الصحة بشكل عاجل الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى التدخل الفوري، لتعزيز الأرصدة الدوائية، وتوفير المستلزمات الطبية، وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية للمرضى.
يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أكدت، في الـ11 من نيسان الماضي، أن أكثر من 21 ألف مريض في قطاع غزة لا يزالون على قوائم الانتظار للعلاج خارج القطاع، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر أمام الحالات المرضية، مشيرةً إلى أن هذا التعطيل يحرم آلاف المرضى من الوصول إلى المستشفيات المتخصصة في الخارج.