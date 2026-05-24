الصحة الفلسطينية: نقص حاد بالأدوية يهدد حياة المرضى في غزة ‏

القدس المحتلة-سانا‏

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، من تدهور خطير في مخزون ‏الأدوية والمستهلكات الطبية في غزة، وسط نقص متسارع يفاقم الأزمة ‏الصحية، ويهدد حياة آلاف المرضى مع استمرار العدوان والحصار ‏الإسرائيلي.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الوزارة قولها في بيان: إن نحو ‌‏250 مريضاً بالفشل الكلوي مهددون بالحرمان من جلسات الغسيل، نتيجة ‏نفاد محلول ‏Bibag، وهو عنصر أساسي لاستمرار العلاج، ما قد يؤدي إلى ‏تدهور حالتهم الصحية سريعاً.‏

وأشارت إلى أن 8 أطفال يعانون من الفشل الكلوي سيواجهون توقفاً كاملاً ‏في جلسات الغسيل، بسبب عدم توفر الفلاتر اللازمة، ما يضعهم في دائرة ‏الخطر المباشر‎.‎

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن نقص حقن الأنسولين يزيد من تعقيد ‏الوضع الصحي لنحو 11 ألف مريض بالسكري في قطاع غزة، في ظل ‏غياب البدائل العلاجية المناسبة‎.‎

كما نبهت إلى أن 110 مرضى بالهيموفيليا يعانون من انعدام توفر علاج‎ ‎VACTORما يضاعف من معاناتهم اليومية، ويعرضهم لمضاعفات صحية ‏خطيرة‎.‎

ودعت وزارة الصحة بشكل عاجل الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى ‏التدخل الفوري، لتعزيز الأرصدة الدوائية، وتوفير المستلزمات الطبية، ‏وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية للمرضى‎.‎

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أكدت، في الـ11 من نيسان الماضي، أن ‏أكثر من 21 ألف مريض في قطاع غزة لا يزالون على قوائم الانتظار ‏للعلاج خارج القطاع، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر ‏أمام الحالات المرضية، مشيرةً إلى أن هذا التعطيل يحرم آلاف المرضى من ‏الوصول إلى المستشفيات المتخصصة في الخارج.