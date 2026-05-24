هنغاريا تتوقع اتفاقاً الخميس المقبل للإفراج عن أموالها المجمدة أوروبياً

بودابست-سانا

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري بيتر ماجار اليوم السبت عزم بلاده التوقيع على اتفاق في بروكسل يوم الخميس القادم، يهدف إلى رفع الحظر عن الأموال الهنغارية التي جمدها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، مؤكداً أن المفاوضات بهذا الشأن تسير بشكل إيجابي.

ونقلت رويترز عن ماجار قوله في تصريح لتلفزيون “آر.تي.إل”: “إنه أجرى محادثات وتبادل رسائل عدة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول هذا الملف مؤخراً”، مشيراً إلى أنه سيعلن عن التفاصيل الكاملة للاتفاق يوم الخميس المقبل.

وأوضح ماجار أنه سيلتقي خلال زيارته إلى بروكسل مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، ورئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه بودابست للوفاء بالمهلة المحددة في الحادي والثلاثين من آب القادم، لتصبح مؤهلة للحصول على 10.4 مليارات يورو من صندوق التعافي الأوروبي، بهدف دعم مالية الدولة وتجاوز عجز الميزانية والركود الاقتصادي الذي شهدته البلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي جمد حوالي مليارات اليورهات من أموال الدعم المخصصة لهنغاريا، جراء خلافات مع رئيس الوزراء الهنغاري السابق فيكتور أوربان، حول عدد من الملفات السياسية والإنسانية والقضائية.