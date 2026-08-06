بن زايد وفهمي يبحثان هاتفياً تطورات الشرق الأوسط

مكالمة هاتفية موقع بدون توصيف وأسماء 6 بن زايد وفهمي يبحثان هاتفياً تطورات الشرق الأوسط

أبوظبي-سانا

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي، آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات الإقليمية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته على منصة “إكس”، أن الجانبين استعرضا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، ودعم مساعي تحقيق السلام المستدام في المنطقة.

وتأتي هذه الاتصالات في ظل تحركات دبلوماسية متواصلة تشهدها المنطقة، بهدف احتواء التوترات، وخفض التصعيد، ومنع اتساع دائرة الصراع، عبر تكثيف التنسيق بين الدول العربية والمنظمات الإقليمية لدعم الحلول السياسية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

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