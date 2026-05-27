غارات إسرائيلية واسعة على جنوب لبنان وإنذارات بإخلاء عشرات البلدات

بيروت-سانا

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأربعاء سلسلة غارات واسعة النطاق استهدفت مدن وبلدات جنوب وشرق لبنان، بالتزامن مع توجيه إنذارات لسكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني لإجبارهم على إخلاء منازلهم.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي كثّف غاراته على مدينة صور ومحيطها، حيث استهدفت الغارات مبنى سكنياً في مشروع الرز عند مدخل بلدة العباسية شمال صور، ما أدى إلى تدميره بالكامل، كما طال القصف المخيمات والتجمعات السكنية، ومنها مخيم “الرشيدية” للاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى منتجع سياحي على طريق الناقورة.



وفي محافظة النبطية، شن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت بلدات عدشيت، وكفرتبنيت، ويحمر الشقيف، في حين استهدفت طائرة مسيّرة دراجة نارية على الطريق العام الواصل بين بلدتي صريفا وبرج قلاويه.



وفي السياق ذاته، وجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي إنذارات تهديد تطالب سكان كل المناطق والبلدات الواقعة جنوب نهر الزهراني بإخلاء منازلهم فوراً والتوجه شمالاً، بذريعة تحويل المنطقة إلى منطقة قتال.

إلى ذلك، واصلت طواقم الدفاع المدني اللبناني والجمعيات

الصحية عملياتها لإجلاء المدنيين العالقين وتأمينهم من المناطق المستهدفة في مدينة صور وبرج الشمالي والمناطق المجاورة لها تحت وطأة القصف العنيف.



وكان الجيش اللبناني أعلن في وقت سابق اليوم عن مقتل جندي لبناني جراء غارة إسرائيلية على البقاع الغربي، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الثلاثاء عن مقتل 31 شخصاً وإصابة 40 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، جراء سلسلة غارات إسرائيلية على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان.