وزير الخارجية البلجيكي: إمكانات واسعة لتعميق التعاون مع تركيا

أنقرة-سانا

أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، أن بلاده وتركيا تمتلكان قدرات متكاملة في عدد من القطاعات الحيوية، مشيراً إلى وجود إمكانات كبيرة لتعميق التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والطيران والفضاء والدفاع.

ونقلت وكالة الأناضول عن بريفو قوله اليوم الإثنين، خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي – البلجيكي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي”DEİK” في مدينة إسطنبول: إن زيارة ملكة بلجيكا إلى تركيا تعكس أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون السياسي والاقتصادي والدبلوماسي بين الجانبين يمتد لنحو قرنين.

وأشار بريفو إلى أن بلجيكا تُعد من بين أكبر ثمانية مستثمرين في تركيا، وأن نحو 300 مشروع مشترك يجمع البلدين، لافتاً إلى وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات الخدمات اللوجستية والصحة الحيوية والتكنولوجيا الحيوية والتحول الرقمي والصناعة.

وكانت ملكة بلجيكا ماتيلد وصلت إلى تركيا أمس الأحد، برفقة وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع، وعدداً من المسؤولين، تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن تستمر الزيارة حتى الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يجري الوفد البلجيكي سلسلة لقاءات اقتصادية وتجارية، بمشاركة أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية، لبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين.