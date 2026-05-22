أردوغان: نواصل مع الحكومة السورية أعمالا مشتركة في مجالي المعادن والنفط

أنقرة-سانا
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تركيا تواصل تنفيذ أعمال مشتركة مع سوريا في مجالي المعادن والنفط.
وقال أردوغان في كلمة أمام “قمة إسطنبول للموارد الطبيعية” بنسختها الثانية: ”تستمر أعمالنا المشتركة مع الحكومة الجديدة في جارتنا سوريا في مجالي التعدين والنفط”.
وأضاف وفق ما نقلت الأناضول: إن بلاده عازمة على تحقيق نجاحات أكبر في مجالات الطاقة والتعدين والموارد الطبيعية، “تماماً كما حققنا في الصناعات الدفاعية، فبلوغ الاستقلال التام في الطاقة هو هدفنا الاستراتيجي الأسمى”.
ولفت أردوغان إلى أن تركيا تمتلك بنية تحتية ضخمة للطاقة تتيح لها استيراد الغاز الطبيعي من أكثر من 50 شركة في 39 دولة، وهي الآن تُعد الجسر الأقوى ونقطة العبور والتقاطع الرئيسية بين الجغرافيات التي تمتلك موارد طاقة غنية وبين تلك الدول التي تحتاج إليها.
وقال الرئيس أردوغان: “حولنا تركيا إلى واحدة من أقوى مراكز الطاقة في أوروبا بفضل محطات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، ومرافق التخزين العائم (FSRU)، واستثمارات التخزين، وخطوط الأنابيب. ومن خلال الاستثمارات الجديدة، سنرفع قدرتنا اليومية من الغاز المسال من 161 مليون متر مكعب حالياً إلى 200 مليون متر مكعب”.
وكان أردوغان أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أمس استمرار دعم بلاده لسوريا دون انقطاع، مشدداً على أنّ ترسيخ الاستقرار فيها يشكّل مكسباً للمنطقة بأسرها.