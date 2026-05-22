أردوغان: نواصل مع الحكومة السورية أعمالا مشتركة في مجالي المعادن والنفط

أنقرة-سانا‏

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تركيا تواصل تنفيذ ‏أعمال مشتركة مع سوريا في مجالي المعادن والنفط‎.‎

وقال أردوغان في كلمة أمام “قمة إسطنبول للموارد الطبيعية” بنسختها الثانية: ‌‏”تستمر أعمالنا المشتركة مع الحكومة الجديدة في جارتنا سوريا في مجالي التعدين ‏والنفط”.‏

وأضاف وفق ما نقلت الأناضول: إن بلاده عازمة على تحقيق نجاحات أكبر في ‏مجالات الطاقة والتعدين والموارد الطبيعية، “تماماً كما حققنا في الصناعات ‏الدفاعية، فبلوغ الاستقلال التام في الطاقة هو هدفنا الاستراتيجي الأسمى‎”.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا تمتلك بنية تحتية ضخمة للطاقة تتيح لها استيراد الغاز ‏الطبيعي من أكثر من 50 شركة في 39 دولة، وهي الآن تُعد الجسر الأقوى ‏ونقطة العبور والتقاطع الرئيسية بين الجغرافيات التي تمتلك موارد طاقة غنية وبين ‏تلك الدول التي تحتاج إليها.‎

وقال الرئيس أردوغان: “حولنا تركيا إلى واحدة من أقوى مراكز الطاقة في أوروبا ‏بفضل محطات الغاز الطبيعي المسال‎ (LNG)‎، ومرافق التخزين العائم‎ (FSRU)، ‏واستثمارات التخزين، وخطوط الأنابيب. ومن خلال الاستثمارات الجديدة، سنرفع ‏قدرتنا اليومية من الغاز المسال من 161 مليون متر مكعب حالياً إلى 200 مليون ‏متر مكعب‎”.

وكان أردوغان أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أمس‏ ‏استمرار دعم بلاده لسوريا دون انقطاع‎، مشدداً على أنّ ترسيخ الاستقرار فيها ‏يشكّل مكسباً للمنطقة بأسرها.‏