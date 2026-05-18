الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمنع وقوع “إبادة” في قطاع غزة

جنيف-سانا

جددت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، مطالبة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة، مندّدةً بمؤشّرات تفيد بـ”تطهير عرقي” في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قوله في تقرير جديد يشمل الفترة الممتدّة من السابع من تشرين الأول 2023 حتى أيار 2025: إن أفعالاً تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول 2023 تشكّل “انتهاكاً فادحاً” للقانون الدولي، وتحاكي أحياناً “جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية”.

ودعا تورك إسرائيل إلى احترام أمر صدر عن محكمة العدل الدولية في 2024 يطالبها باتّخاذ تدابير للحؤول دون وقوع إبادة جماعية في غزة، وإلى أن تحرص على عدم قيام جنودها بأفعال إبادة، وأن تتّخذ كلّ ما يلزم من تدابير للحؤول دون التحريض على الإبادة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 عن 72,769 قتيلاً، و172,704 جرحى، فضلاً عن انهيار في الخدمات، ودمار هائل في المنازل والبنى التحتية.