عون يبدأ محادثاته في واشنطن بلقاء روبيو تمهيداً لقمة مرتقبة مع ترامب

واشنطن-سانا

استهلّ الرئيس اللبناني جوزاف عون زيارته إلى واشنطن اليوم الأحد بلقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في خطوة تمهّد للمحادثات الموسّعة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال القمة المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عون وصل إلى مبنى وزارة الخارجية الأمريكية للاجتماع بروبيو، مستهلاً بذلك لقاءاته الرسمية في العاصمة الأمريكية.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية أمس السبت، أن عون سيعقد لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، تتناول الوضع في لبنان، والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها.

وسبق أن عُقدت خمس جولات تفاوض بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، وأفضت إلى توقيع صيغة الإطار في السادس والعشرين من حزيران الماضي، والتي تنص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين.