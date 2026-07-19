عون يبدأ محادثاته في واشنطن بلقاء روبيو تمهيداً لقمة مرتقبة مع ترامب

1784482340 kurdistan24 عون يبدأ محادثاته في واشنطن بلقاء روبيو تمهيداً لقمة مرتقبة مع ترامب

واشنطن-سانا

استهلّ الرئيس اللبناني جوزاف عون زيارته إلى واشنطن اليوم الأحد بلقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في خطوة تمهّد للمحادثات الموسّعة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال القمة المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عون وصل إلى مبنى وزارة الخارجية الأمريكية للاجتماع بروبيو، مستهلاً بذلك لقاءاته الرسمية في العاصمة الأمريكية.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية أمس السبت، أن عون سيعقد لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، تتناول الوضع في لبنان، والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها.

وسبق أن عُقدت خمس جولات تفاوض بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، وأفضت إلى توقيع صيغة الإطار في السادس والعشرين من حزيران الماضي، والتي تنص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين.

المكتب الإعلامي في غزة يحذر من كارثة إنسانية بسبب إغلاق إسرائيل معبر رفح
في ظل سياسات الهجرة المتشددة.. اليونان تقر تشريعاً لتسريع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين
وول ستريت جورنال: واشنطن تتحرك لحشد تحالف دولي لتأمين مضيق هرمز
الأمم المتحدة: تأثيرات سوء التغذية على الحوامل والرضع في غزة ستمتد لأجيال
الدفاع التركية تنفي تعرض قاعدة إنجرليك لأي هجوم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك