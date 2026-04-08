ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72315 قتيلاً

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72315 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72315 قتيلاً، و172137 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية في القطاع قولها اليوم الأربعاء: إن مشافي القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 قتلى و3 إصابات، لافتة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في وقت تعجز فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم، بسبب الظروف الميدانية الصعبة ونقص الإمكانيات.

وارتفع إجمالي عدد القتلى منذ سريان وقف إطلاق النار في ال 10 من تشرين الأول الماضي إلى 736، وعدد المصابين إلى 2035، كما تم انتشال 759 جثماناً خلال الفترة ذاتها.

