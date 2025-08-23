مجلس الأعيان الأردني يندد بتصريحات نتنياهو حول ما يُسمى بـ “رؤية إسرائيل الكبرى”

عمان-سانا

ندد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز اليوم، بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتعلقة بما يُسمى بـ “رؤية إسرائيل الكبرى”، والتي تزعم أن ضفتي نهر الأردن جزءٌ مما يسمى “أرض إسرائيل”، مؤكداً أن هذه التصريحات تمثل تعدياً سافراً على السيادة الأردنية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، شدد الفايز خلال لقائه عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي النائب جو ويلسون، على أن موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية يستند إلى اللاءات الثلاث التي أعلنها الملك عبدالله الثاني: “لا للوطن البديل، لا للتوطين، لا للتهجير القسري”، مشيراً إلى أن هذه الثوابت الوطنية غير قابلة للمساومة.

وأدان الفايز السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، واستمرار عمليات الاستيطان، داعياً الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية، ودعم الجهود الرامية لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما طالب الفايز الإدارة الأميركية بممارسة ضغوط جدية على حكومة الاحتلال، لوقف عدوانها على قطاع غزة، والموافقة على مقترحات وقف إطلاق النار المقدمة من الوسطاء، محذراً من أن استمرار السياسات التوسعية والعدوانية سيؤدي إلى تفاقم العنف وعدم الاستقرار في الإقليم.

اللقاء تناول أيضاً، سبل تعزيز العلاقات الأردنية الأميركية في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، ولاسيما ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

ويأتي هذا الموقف الأردني الرسمي في سياق رفض شامل للتصريحات الإسرائيلية الأخيرة، حيث جدد العاهل الأردني التأكيد على رفض المملكة للإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية وخطط الاستيطان، التي تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.