هجوم مسلح يودي بحياة شرطيين ويصيب آخرين داخل مركز أمني غربي تركيا

أنقرة-سانا

شهدت ولاية إزمير غربي تركيا حادثة أمنية خطيرة، حيث أسفر هجوم مسلح على مركز شرطة صالح إيشغوران في منطقة بالتشوفا عن مقتل شرطيين، وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في منشور على منصة “X”، أن الهجوم نفذه شاب يبلغ من العمر 16 عاماً، موضحاً أن المهاجم استخدم بندقيةً داخل المركز الأمني، ما أدى إلى سقوط الضحايا.

وأكد يرلي قايا أن الجهات المختصة ألقت القبض على منفذ الهجوم، وفتحت تحقيقاً موسعاً في الحادث، مشدداً على أن الوزارة تتابع مجريات التحقيق عن كثب.

وتأتي هذه الحادثة في ظلِّ تصاعد التحديات الأمنية التي تشهدها بعض المناطق التركية، وسط دعوات لتعزيز الإجراءات الوقائية داخل المراكز الحيوية.