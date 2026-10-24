مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بنيران الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قُتل فلسطينيان، أحدهما فتاة، وأصيب آخرون، بينهم إصابة خطيرة، اليوم السبت، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة وبيت لاهيا شمال القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن شاباً قُتل إثر قصف طائرة مسيّرة للاحتلال تجمعاً للفلسطينيين قرب ملعب فلسطين في حي الرمال غرب مدينة غزة، فيما قُتلت الفتاة فاطمة أبو اللبن برصاص الاحتلال في منطقة تل الذهب شمال غرب بيت لاهيا.

وأضافت الوكالة أن سيدة أُصيبت بالرصاص الحي الذي أطلقته طائرة مسيّرة للاحتلال في مخيم جباليا، فيما أصيب آخرون جراء القصف وإطلاق النار.

وتجدد القصف المدفعي للاحتلال منذ ساعات الصباح من شرق مدينة خان يونس باتجاه غرب مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وقتل فلسطينيان وأصيب آخرون أمس الجمعة، بغارة إسرائيلية على ‏محيط منزل عائلة فلسطينية بحي النصر غرب مدينة غزة.