الجامعة العربية: وقف إطلاق النار خطوة إيجابية وفرصة لدفع المفاوضات اللبنانية–الإسرائيلية

القاهرة-سانا

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف إطلاق النار في لبنان، واصفاً هذه الخطوة بالإيجابية.

وأعرب أبو الغيط في بيان أمس عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دول عربية عدة في سبيل الدفع نحو التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكداً أهمية التزام جميع الأطراف المعنية به.

ودعا أبو الغيط إلى البناء على هذه الخطوة، بوصفها فرصة تمهد لإطلاق مفاوضات جادة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في لبنان، مجدداً تأكيده على موقف الجامعة العربية الداعم لكل القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لبسط سيادتها على كامل أراضيها، بما يعزز مؤسساتها الدستورية ويحفظ الأمن والاستقرار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الخميس الاتفاق على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة عشرة أيام، في حين رحّب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالإعلان، معتبراً أنه يشكّل مطلباً لبنانياً محورياً.