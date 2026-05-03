إصابة 5 أشخاص بعضهم في حالة خطرة بهجومين منفصلين جنوب لندن

لندن-سانا

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأحد إصابة 5 أشخاص، بينهم إصابتان بالغتان في حادثتي طعن وإطلاق نار وقعتا جنوب لندن، وسط احتمال وجود صلة بين الهجومين.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن الشرطة قولها: “إنها تلقت بلاغات حول وقوع إطلاق نار في شارع كولد هاربور لين بمنطقة بريكستون جنوب لندن، نجم عنه إصابة 4 أشخاص”، مضيفة: “إنه بعد حوالي ساعة تم استدعاء شرطة العاصمة إلى موقع حادث طعن على بعد 700 متر تقريباً في شارع آكر لين”.

وأوضحت الشرطة أن “فرق الإسعاف ومكافحة الجريمة هرعت إلى موقع إطلاق النار، لتعثر على 4 أشخاص مصابين بأعيرة نارية، بينهم شخص في حالة حرجة، وتم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج في الوقت الذي قامت به عناصر الأمن بتطويق المكان”.

ووفقاً لشهود عيان، اجتمعت عدة عائلات أمام منزل في شارع “كولد هاربور” خلال حفل شواء عندما بدأت سيارة بإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بينهم شخص أصيب بعيار ناري في الرأس، وهو في حالة حرجة.

ووصفت الشرطة حادثة إطلاق النار بأنها “عمل عنف عشوائي”، مؤكدة أنها تعمل بوتيرة سريعة لتحديد هوية المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، كما أشارت إلى تعزيز الوجود الأمني في المنطقة خلال الساعات والأيام المقبلة.

وبدأت التحقيقات لمعرفة أسباب الهجومين وملابساتهما، كما أعلنت شرطة العاصمة أن الضباط يحققون في احتمال وجود صلة بين الهجومين.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الشرطة البريطانية مصرع شخصين جراء انفجار وقع داخل منزل في مدينة بريستول جنوب إنكلترا، واصفة الحادث بأنه “مثير للريبة”.