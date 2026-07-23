الجيش الأمريكي يعلن تعطيل وتحويل مسار 13 سفينة منذ بدء الحصار البحري على إيران

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، تعطيل سفينة تجارية وتحويل مسار 12 سفينة أخرى، منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في منشور على منصة إكس: “منذ استئناف الحصار البحري ضد إيران قبل تسعة أيام، قامت القيادة المركزية الأمريكية بتحويل مسار 12 سفينة تجارية وتعطيل سفينة واحدة لمنع السفن من دخول أو مغادرة الموانئ أو المناطق الساحلية الإيرانية”.

وكان الجيش الأمريكي، استأنف في الخامس عشر من شهر تموز الحالي، حصاره البحري للموانئ الإيرانية، رداً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز.