مصرع 6 أشخاص جراء احتراق حافلة ركاب في سويسرا

برن-سانا

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، جراء اندلاع حريق في حافلة ركاب ببلدة “كيرزرس” غرب العاصمة السويسرية برن.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن المتحدث باسم شرطة كانتون فريبورغ “فريدريك بابو”، اليوم الأربعاء، قوله: “إن حافلة ركاب تابعة لهيئة البريد الوطنية اشتعلت فيها النيران مساء أمس الثلاثاء، في بلدة كيرزرس الواقعة على بعد نحو 25 كيلومتراً غرب العاصمة؛ ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بليغة”.

وأشار بابو إلى أن فرق الإسعاف والمروحيات نقلت المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مؤكداً فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

من جهتها، ذكرت الحكومة الإقليمية في بيان لها، أن فرق الإنقاذ التي هرعت إلى المكان وجدت الحافلة مشتعلة بالكامل، في حين أظهرت تسجيلات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية ألسنة اللهب وهي تلتهم الحافلة بالكامل.

يُعد هذا الحادث من بين أكثر حوادث الطرق دموية في سويسرا خلال السنوات الأخيرة، حيث تعيد هذه المأساة إلى الأذهان حادثة عام 2012 الشهيرة، عندما لقي 28 شخصاً، بينهم 22 طفلاً، مصرعهم في اصطدام حافلة ركاب بنفق في منطقة “فالي” جنوب البلاد، حيث صُنفت حينها كأحد أسوأ الكوارث المرورية في تاريخ البلاد.