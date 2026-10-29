الأسهم الأوروبية تسجل أعلى إغلاق منذ نحو 7 أسابيع

لندن-سانا
أغلقت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، عند أعلى مستوياتها منذ نحو سبعة أسابيع، مدعومة بنتائج أعمال قوية لشركات، عقب قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الأوروبي “ستوكس 600” ارتفع بنسبة 0.77 بالمئة، ليغلق عند 649.11 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له منذ الثامن من أيلول الماضي.
وارتفع سهم شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية بنسبة 1.2 بالمئة، فيما صعد سهم شركة «إيرباص» لصناعة الطائرات بنسبة 2.3 بالمئة، في حين تراجعت أسهم القطاع المصرفي الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن ارتفاع تكاليف الطاقة يزيد مخاطر التضخم، ما عزز توقعات الأسواق بإمكانية رفع الفائدة في كانون الأول المقبل.