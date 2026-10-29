الأسهم الأوروبية تسجل أعلى إغلاق منذ نحو 7 أسابيع

لندن-سانا‏

أغلقت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، عند أعلى مستوياتها منذ نحو سبعة أسابيع، ‏مدعومة بنتائج أعمال قوية لشركات، عقب قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على ‏أسعار الفائدة دون تغيير.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الأوروبي “ستوكس 600” ارتفع بنسبة 0.77 بالمئة، ‏ليغلق عند 649.11 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له منذ الثامن من أيلول ‏الماضي‏.

وارتفع سهم شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية بنسبة 1.2 بالمئة، فيما صعد سهم شركة ‌‏«إيرباص» لصناعة الطائرات بنسبة 2.3 بالمئة، في حين تراجعت أسهم القطاع ‏المصرفي الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن ارتفاع تكاليف ‏الطاقة يزيد مخاطر التضخم، ما عزز توقعات الأسواق بإمكانية رفع الفائدة في كانون ‏الأول المقبل.