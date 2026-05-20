الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إلى تجنب استهداف أي محطات نووية

نيويورك-سانا

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي جميع الأطراف في منطقة الشرق الأوسط إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب استهداف أي منشآت أو محطات نووية، مؤكداً أن استهداف محطة “براكة” في دولة الإمارات أمر مرفوض تماماً.



وحذر غروسي، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث التطورات في المنطقة، ونشر تفاصيلها موقع الوكالة اليوم الثلاثاء، من التداعيات الخطيرة لأيّ هجمات تطال المرافق النووية، واصفاً الوضع الراهن بأنه “يثير قلقاً بالغاً”.



وأكد غروسي جاهزية المنظمة الدولية للاستجابة لأي طارئ في دول الخليج، لافتاً إلى أن الوكالة تتابع مستجدات الأوضاع عن كثب، ومعرباً في الوقت ذاته عن دعمه المسار الدبلوماسي لضمان استمرار عمليات التحقق التي تجريها الوكالة في المنشآت النووية الإيرانية.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان أمس الإثنين، والعديد من الدول والمنظمات العربية والدولية استهداف محطة “براكة” للطاقة النووية في منطقة الظفرة بالإمارات، واصفين الحادثة بأنها “غير مقبولة إطلاقاً” وتعد انتهاكاً للقانون الدولي.