ترامب يعلن تأجيل هجوم عسكري ضد إيران بناء على طلب قادة دول خليجية

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين إرجاء هجوم عسكري كان مقرراً يوم غد الثلاثاء ضد إيران، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة لطلب من قادة دول خليجية، وفي ظل وجود مفاوضات جادة جارية مع طهران.

وقال ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”: “إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، طلبوا تأجيل العمل العسكري المخطط له على إيران، نظراً للمفاوضات الجادة الجارية حالياً”، مشيراً إلى أن قادة دول الخليج يرون أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مقبول لدى واشنطن ولجميع دول منطقة الشرق الأوسط وخارجها، يضمن عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية.

وأضاف ترامب: إنه انطلاقاً من احترامي للقادة المذكورين أعلاه، أصدرت تعليماتي إلى وزير الحرب، بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دانيال كين، والقوات المسلحة الأمريكية، بأننا لن نشن الهجوم المقرر على إيران غداً، بل وجهتهم أيضاً بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران، في أي لحظة، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس الأحد، أن الوقت ينفد أمام إيران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الحالية، وذلك عقب اعتباره الرد الإيراني الأخير على المقترحات الأمريكية بأنه “غير مقبول”.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري، مع تلويح الرئيس الأمريكي بإمكانية استئناف الضربات ضد إيران، بالتزامن مع تحركات بحرية غربية متزايدة قرب مضيق هرمز، ومساع دبلوماسية تقودها باكستان لإحياء المفاوضات المتعثرة بين واشنطن وطهران.