مطار هيثرو: الأشهر المقبلة ستشهد إرباكاً لحركة الطيران جراء الحرب

لندن-سانا

توقع الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو البريطاني توماس وولدباي، أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة حالة من الضبابية بحركة النقل في المطار، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية على حركة الطيران العالمية.

ونقلت وكالة رويترز عن وولدباي قوله: إن القيود على السعة التشغيلية تحد من قدرة المطار على الاستفادة من التحولات في أنماط الطيران، مشيراً إلى تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بمنافسيه الأوروبيين، مع استمرار ازدحام المدارج.

وأشار وولدباي إلى أن إدارة المطار تبذل قصارى جهدها لدعم شركات الطيران والركاب مع تغير اتجاهات السفر خلال أزمة الشرق الأوسط، مضيفاً: إنه: “رغم استيعاب شبكة الرحلات الطويلة للطلب خلال آذار، فإن التوقعات للأشهر المقبلة لا تزال غير مؤكدة”.

وكانت إدارة المطار حذرت في وقت سابق من احتمال أن يتفوق مطار إسطنبول عليه كأكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا خلال العام الجاري أو المقبل، في ظل الفارق في عدد المدارج بينهما.

وأشارت إلى تراجع الرحلات المتجهة إلى الشرق الأوسط بنسبة 51.1 بالمئة، مقابل ارتفاع الرحلات إلى آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا بنسبة 31.1 بالمئة و23.3 بالمئة على التوالي، إضافة إلى زيادة عدد الركاب العابرين بنسبة 10 بالمئة، مع لجوء المسافرين إلى تغيير مسارات رحلاتهم.