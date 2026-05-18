الرئيس الكوبي يحذر من تداعيات أي عمل عسكري أمريكي ضد بلاده

هافانا-سانا

حذر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، اليوم الإثنين، من تداعيات أي عمل عسكري أمريكي ضد بلاده وعواقبه الواسعة على السلام في المنطقة.

ونقلت رويترز عن دياز كانيل قوله في تدوينة على منصة إكس: “كوبا لا تمثل تهديداً”، مضيفاً: إن أي عمل عسكري أمريكي ضد بلاده سيؤدي إلى “مذبحة” لها عواقب لا حصر لها على السلام والاستقرار في المنطقة.



إلى ذلك، قال وزير الخارجية برونو رودريغيز: إن كوبا “مثل أي دولة في العالم” تتمتع بحق الدفاع المشروع عن النفس ضد أي عدوان خارجي بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، موضحاً أن الجهات التي تسعى إلى مهاجمة كوبا تستند إلى ذرائع كاذبة لتبرير ذلك.

ويوم الجمعة الماضي، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوبا بأنها دولة فاشلة، معرباً عن اعتقاده بأنها ستتجه في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة من أجل إبرام اتفاق معها.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحصار والضغوطات الاقتصادية والسياسية التي تمارسها واشنطن ضد كوبا، منذ أكثر من ستة عقود.