الجيش الأمريكي يستكمل الليلة الثالثة عشرة من الضربات على إيران

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي أنه شن بنجاح ضربات جديدة ضد إيران، مستهدفاً مراكز قيادة عسكرية ومنشآت لتخزين المسيرات.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم): إن قواتها أكملت بنجاح الليلة الثالثة عشرة على التوالي من الضربات ضد إيران، واستهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية، ومستودعات الطائرات المسيّرة، وشبكات الاتصال، ومواقع المراقبة الساحلية، والقدرات البحرية، بهدف تقليص التهديد الذي تشكّله إيران على البحّارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.

وأكدت القيادة أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحاً أمام حركة العبور رغم الهجمات الأخيرة التي شنّتها إيران، وأن السفن التجارية تواصل الإبحار بحرية عبر المضيق بدعم من القوات الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الـ 8 من تموز الجاري، انتهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، ‏عقب استهداف طهران سفناً تجارية في مضيق هرمز.‏