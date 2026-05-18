خبراء دوليون يدعون منظمة الصحة العالمية لإعلان حالة طوارئ صحية عالمية بسبب أزمة المناخ

جنيف-سانا

دعت لجنة خبراء دولية تضم وزير الصحة الألماني السابق كارل لاوترباخ، منظمة الصحة العالمية إلى إعلان أزمة المناخ المتفاقمة حالة طوارئ صحية عالمية، محذرةً من تداعياتها المتزايدة على الأمن والصحة حول العالم.

ونقلت صحيفة دي فيلت الألمانية عن اللجنة قولها: إنه من الضروري رفع مستوى الاستجابة الدولية للأزمة المناخية عبر إعلان “حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً”، وهو أعلى مستوى إنذار تستخدمه منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ الكبرى.

كما أكد لاوترباخ أن تغير المناخ ينبغي أن يكون على رأس أولويات منظمة الصحة العالمية منذ زمن طويل، مشيراً إلى أن خطورته تكمن في تداعياته الاقتصادية، والصحية.

وحذّرت اللجنة في تقرير مؤلف من 54 صفحة من أن أزمة المناخ باتت تؤثر بالفعل على حياة ملايين الأشخاص، مشيرةً إلى وفاة عشرات الآلاف في أوروبا خلال العام 2024 نتيجة موجات الحر، إضافة إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بمعدلات تفوق المتوسط العالمي.

ودعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها إنشاء مركز معلومات تابع لمنظمة الصحة العالمية مختص بالمناخ والصحة، وتقييم جاهزية الأنظمة الصحية في الدول الأعضاء بشكل دوري، إضافة إلى مطالبة الحكومات بإلغاء الدعم المقدم للوقود الأحفوري.

وكان المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أنشأ هذه اللجنة التي تضم 11 خبيراً برئاسة رئيسة وزراء آيسلندا السابقة كاترين ياكوبسدوتير.

وانطلقت في مبنى الأمم المتحدة في جنيف اليوم الإثنين، فعاليات الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة وزير الصحة مصعب العلي، تحت عنوان “إعادة تشكيل الصحة العالمية، مسؤولية مشتركة”.