الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مراكز حدودية كويتية

أبوظبي-سانا

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية للكويت عبر طائرتين مسيرتين مفخختين قادمتين من الأراضي العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن وزارة الخارجية الإماراتية تأكيدها في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذا الاعتداء الإرهابي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة التأكيد على تضامن الإمارات الكامل مع الكويت، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون استقرارها وسلامة أراضيها.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن طائرتين مسيرتين مفخختين قادمتين من العراق استهدفتا موقعين حدوديين شمالي البلاد، دون تسجيل إصابات بشرية.

