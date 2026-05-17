تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة ‏الغربية وغزة

القدس المحتلة-سانا‌‎ ‎

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة، اليوم الأحد، ‏سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية شملت اقتحامات واعتقالات ‏وقصفاً مدفعياً وإطلاق نار.‏

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مستوطنين هاجموا سيارة عند ‏مدخل بلدة يعبد جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية، وألقوا ‏زجاجات حارقة باتجاهها، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح، إضافة إلى أضرار مادية.

وفي الأغوار، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً، بعد اقتحام منطقة ‏نبع غزال الفارسية ومداهمة خيمته، كما اقتحمت بلدة عزون شرق ‏قلقيلية، وأوقفت السيارات بشكل عشوائي وأجرت تحقيقات ميدانية، ‏بالتزامن مع إطلاق قنابل صوتية، دون تسجيل إصابات أو ‏اعتقالات‎.‎

وفي بيت لحم، أصيب خمسة فلسطينيين في قرية المنية، بعد ‏مهاجمة المستوطنين المنازل والاعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل، ‏كما اعتقلت قوات الاحتلال شخصين من قرية حوسان غرب بيت ‏لحم، بعد مداهمة منزل ذويهما وتفتيشه، في حين اقتحمت بلدة تقوع ‏دون تسجيل اعتقالات‎.‎

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من بلدة كوبر شمال ‏المدينة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما‎.‎

أما في نابلس، فقد اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على فلسطيني ‏خلال اقتحام بلدة أوصرين جنوب المحافظة، حيث داهمت منزله، ‏كما اقتحمت المنطقة الغربية من مدينة نابلس ومخيم العين، إضافة ‏إلى قريتي زواتا وبيت إيبا‎.

وفي قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال عبر قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان ‏يونس، والمناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، فيما أطلقت ‏الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه سواحل مدينة غزة، ‏دون الإبلاغ عن وقوع إصابات‎.‎

وكان ثلاثة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون بجروح أمس السبت، ‏جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة غرب مدينة غزة‎.‎