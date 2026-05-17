تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة ‏الغربية وغزة

القدس المحتلة-سانا
شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة، اليوم الأحد، سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية شملت اقتحامات واعتقالات وقصفاً مدفعياً وإطلاق نار.
وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مستوطنين هاجموا سيارة عند مدخل بلدة يعبد جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية، وألقوا زجاجات حارقة باتجاهها، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح، إضافة إلى أضرار مادية.
وفي الأغوار، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً، بعد اقتحام منطقة نبع غزال الفارسية ومداهمة خيمته، كما اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية، وأوقفت السيارات بشكل عشوائي وأجرت تحقيقات ميدانية، بالتزامن مع إطلاق قنابل صوتية، دون تسجيل إصابات أو اعتقالات.
وفي بيت لحم، أصيب خمسة فلسطينيين في قرية المنية، بعد مهاجمة المستوطنين المنازل والاعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل، كما اعتقلت قوات الاحتلال شخصين من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد مداهمة منزل ذويهما وتفتيشه، في حين اقتحمت بلدة تقوع دون تسجيل اعتقالات.
وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من بلدة كوبر شمال المدينة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.
أما في نابلس، فقد اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على فلسطيني خلال اقتحام بلدة أوصرين جنوب المحافظة، حيث داهمت منزله، كما اقتحمت المنطقة الغربية من مدينة نابلس ومخيم العين، إضافة إلى قريتي زواتا وبيت إيبا.
وفي قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال عبر قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس، والمناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه سواحل مدينة غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وكان ثلاثة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون بجروح أمس السبت، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة غرب مدينة غزة.