فقدان 42 تلميذاً بعد هجوم على مدرسة في نيجيريا

أبوجا-سانا

أعلن عضو مجلس الشيوخ في نيجيريا علي ندوم اليوم السبت فقدان ما لا يقل عن 42 ‏تلميذاً بعد هجوم شنه مسلحون على مدرسة ومحيطها في ولاية بورنو شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن ندوم قوله في بيان بأنه جرى خطف 32 تلميذاً من المدرسة، ‏بينما خطف 10 آخرون من منازلهم القريبة من المدرسة.

وذكر سكان المنطقة أمس الجمعة أن مسلحين خطفوا عدداً من التلاميذ من مدرسة موسى ‏الابتدائية والإعدادية في منطقة أسكيرا-أوبا أثناء الدوام المدرسين فيما لم تعلن أي ‏جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتخوض نيجيريا، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، حرباً ممتدة منذ سبعة عشر ‏عاماً ضد تنظيمات مسلّحة، في مقدمتها جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش المنشق عنها، ‏حيث لا تزال مساحات واسعة من المناطق الريفية خارج السيطرة الكاملة للحكومة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره النيجيري بولا تينوبو ‏القضاء على “أبو بلال المنوكي”، الرجل الثاني في تنظيم داعش الإرهابي وذلك في عملية ‏عسكرية مشتركة في بورنو في الساعات الأولى من صباح اليوم.