فقدان 42 تلميذاً بعد هجوم على مدرسة في نيجيريا

أبوجا-سانا
أعلن عضو مجلس الشيوخ في نيجيريا علي ندوم اليوم السبت فقدان ما لا يقل عن 42 تلميذاً بعد هجوم شنه مسلحون على مدرسة ومحيطها في ولاية بورنو شمال شرق البلاد.
ونقلت وكالة رويترز عن ندوم قوله في بيان بأنه جرى خطف 32 تلميذاً من المدرسة، بينما خطف 10 آخرون من منازلهم القريبة من المدرسة.
وذكر سكان المنطقة أمس الجمعة أن مسلحين خطفوا عدداً من التلاميذ من مدرسة موسى الابتدائية والإعدادية في منطقة أسكيرا-أوبا أثناء الدوام المدرسين فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
وتخوض نيجيريا، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، حرباً ممتدة منذ سبعة عشر عاماً ضد تنظيمات مسلّحة، في مقدمتها جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش المنشق عنها، حيث لا تزال مساحات واسعة من المناطق الريفية خارج السيطرة الكاملة للحكومة.
وفي وقت سابق اليوم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره النيجيري بولا تينوبو القضاء على “أبو بلال المنوكي”، الرجل الثاني في تنظيم داعش الإرهابي وذلك في عملية عسكرية مشتركة في بورنو في الساعات الأولى من صباح اليوم.