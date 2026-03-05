أستراليا تنشر قدرات عسكرية في الشرق الأوسط

كانبرا-سانا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الخميس نشر قدرات عسكرية في الشرق الأوسط كإجراء احترازي.

وذكرت وكالة فرانس برس أن ألبانيزي أخبر البرلمان الأسترالي، بأن الحكومة أرسلت ستة فرق إلى المنطقة استجابة للوضع.

وقال “نشرنا بالفعل قدرات عسكرية في إطار خططنا الاحترازية في وقت سابق هذا الأسبوع ..أشكر الأستراليين الذين يتوجّهون إلى وضع خطير لمساعدة مواطنيهم”.

وتقول أستراليا: إن لديها 115 ألف مواطن في المنطقة.

ولم يقدّم رئيس الوزراء الأسترالي تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه “القدرات”، لكن شبكة “إس بي إس نيوز” المحلية ذكرت أنها طائرات.

بدورها أمرت نيوزيلندا بإرسال طائرتين عسكريتين إلى الشرق الأوسط اليوم استعداداً لإجلاء رعاياها.

وتسارعت عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران السبت الماضي، وما رافقها من تصعيد عسكري واسع أدى إلى إغلاق المجال الجوي في عدد من دول المنطقة وتعطّل حركة المطارات.

وتسببت الضربات المتبادلة وارتفاع مستوى المخاطر الأمنية في شلّ جزء من حركة الطيران المدني، ما دفع دولاً عدة بينها أستراليا ونيوزيلندا إلى نشر قدرات عسكرية لتأمين عمليات الإجلاء وضمان سلامة مواطنيها.